W skrócie Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 nawiedziło północno-zachodnią Wenezuelę i było odczuwalne również w Kolumbii.

Nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach, choć w niektórych miejscach mieszkańcy opuścili budynki i biura.

Mimo wstrząsów nie przerwano telewizyjnego wystąpienia Nicolasa Maduro

Początkowo Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że północno-zachodnią Wenezuelę nawiedziło we środę trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w odległości ponad 600 kilometrów od stolicy kraju, Caracas.

Europejskie i Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) określiło z kolei magnitudę na 6,5.

W komunikatach pojawiają się sprzeczne informacje na temat mocy wstrząsów, jak i miejsca ich wystąpienia. Według agencji AP wstrząs miał miejsce na głębokości około 8 kilometrów. EMSC ocenia, że doszło do niego na głębokości 35 km.

Wenezuela. Telewizja nie przerwała wystąpienia prezydenta mimo trzęsienia ziemi

Trzęsienie było odczuwalne w kilku stanach oraz w sąsiedniej Kolumbii. Wiele osób opuściło budynki mieszkalne i biurowe w rejonach przygranicznych. Na razie nie zgłoszono informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców i zniszczeniach.

Wenezuelska telewizja państwowa nie przerwała nadawania i kontynuowała emisję programu, w którym prezydent Nicolás Maduro prezentował materiał naukowy. Minister komunikacji Freddy Nánez poinformował później o kolejnych wstrząsach o magnitudzie 3,9 i 5,4. Nie odniósł się jednak do informacji podanych przez USGS.

Mene Grande, położone w pobliżu jeziora Maracaibo, to strategiczny punkt dla przemysłu naftowego. Region przyczynia się do statusu Wenezueli jako kraju posiadającego największe potwierdzone złoża ropy naftowej na świecie.

