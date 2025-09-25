Trwał program prezydenta, gdy zatrzęsła się ziemia. Tak zareagowała stacja
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 nawiedziło w środę Wenezuelę - poinformowało Europejskie i Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Według EMSC trzęsienie miało miejsce na głębokości 35 km, a epicentrum znajdowało się w odległości ponad 600 kilometrów od stolicy kraju. Światowe agencje zwracają uwagę na nietypową reakcję państwowych mediów, które transmitowały w tym czasie program prezydenta Nicolása Maduro.
W skrócie
- Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 nawiedziło północno-zachodnią Wenezuelę i było odczuwalne również w Kolumbii.
- Nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach, choć w niektórych miejscach mieszkańcy opuścili budynki i biura.
- Mimo wstrząsów nie przerwano telewizyjnego wystąpienia Nicolasa Maduro
Początkowo Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że północno-zachodnią Wenezuelę nawiedziło we środę trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się w odległości ponad 600 kilometrów od stolicy kraju, Caracas.
Europejskie i Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) określiło z kolei magnitudę na 6,5.
W komunikatach pojawiają się sprzeczne informacje na temat mocy wstrząsów, jak i miejsca ich wystąpienia. Według agencji AP wstrząs miał miejsce na głębokości około 8 kilometrów. EMSC ocenia, że doszło do niego na głębokości 35 km.
Wenezuela. Telewizja nie przerwała wystąpienia prezydenta mimo trzęsienia ziemi
Trzęsienie było odczuwalne w kilku stanach oraz w sąsiedniej Kolumbii. Wiele osób opuściło budynki mieszkalne i biurowe w rejonach przygranicznych. Na razie nie zgłoszono informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców i zniszczeniach.
Wenezuelska telewizja państwowa nie przerwała nadawania i kontynuowała emisję programu, w którym prezydent Nicolás Maduro prezentował materiał naukowy. Minister komunikacji Freddy Nánez poinformował później o kolejnych wstrząsach o magnitudzie 3,9 i 5,4. Nie odniósł się jednak do informacji podanych przez USGS.
Mene Grande, położone w pobliżu jeziora Maracaibo, to strategiczny punkt dla przemysłu naftowego. Region przyczynia się do statusu Wenezueli jako kraju posiadającego największe potwierdzone złoża ropy naftowej na świecie.