W skrócie Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 nawiedziło rejon Zatoki San Francisco w poniedziałek, budząc okolicznych mieszkańców i wywołując alerty o konieczności znalezienia schronienia.

Epicentrum znajdowało się w jednym z najgęściej zaludnionych obszarów regionu, a system ostrzegania uprzedził pasażerów o możliwych opóźnieniach w ruchu kolejowym.

Sejsmolodzy wciąż analizują dane dotyczące tego zdarzenia, a magnituda została skorygowana z 4,6 na 4,3. W ubiegłym tygodniu doszło także do trzęsienia ziemi w Chile.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja przekazała, że do wstrząsu doszło o godzinie 2:56 czasu pacyficznego około 1,6 km na południowy wschód od Berkeley w Kalifornii. Początkowo magnitudę oceniono na 4,6, następnie przekazano, że wynosi ona 4,3. Mieszkańców Zatoki San Francisco obudziły wstrząsy i powiadomienia o konieczności znalezienia schronienia.

USA. Trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki San Francisco

System ostrzegania pasażerów uprzedził osoby podróżujące tamtejszą koleją o możliwości wystąpienia 20-minutowych opóźnień. W poniedziałek rano przeprowadzono także kontrole torów.

Dziennik "The New York Times" podkreślił, że choć wstrząs nie był silny, jego epicentrum znajdowało się w jednym z najgęściej zaludnionych obszarów Zatoki San Francisco.

Sejsmolodzy wciąż analizują dane dotyczące incydentu. Na ich podstawie magnituda trzęsienia ziemi może się jeszcze zmienić.

Trzęsienie ziemi w Chile. Sejsmolodzy określili magnitudę

Z kolei w piątek w chilijskim regionie Tarapaca miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,6, o czym informowało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

Według EMSC trzęsienie miało miejsce na głębokości 89 km.

Źródło: "The New York Times"

Dzień bez samochodu. Jaką mamy alternatywę? Polsat News