Wstrząsy sejsmiczne tuż przy Stambule. Ludzie wybiegali na ulice

Jakub Wojciechowski

Aktualizacja

Zatrzęsły się budynki w liczącym 16 milionów mieszkańców Stambule. Doszło do trzęsienia ziemi w rejonie Morza Marmara, na południowy wschód od tureckiej metropolii. Miało ono magnitudę 5.0. Obecnie brak doniesień o jakichkolwiek zniszczeniach w największym mieście Turcji, jednak kilkanaście osób zostało rannych.

Trrzęsienie ziemi o magnitudzie 5.0 wyraźnie odczuli mieszkańcy Stambułu. Nastąpiły wstrząsy wtórne
Trrzęsienie ziemi o magnitudzie 5.0 wyraźnie odczuli mieszkańcy Stambułu. Nastąpiły wstrząsy wtórneMurat Sengul/Mehmet Yaren BozgunAnadolu/Getty Images

Według ekspertów wstrząsy zarejestrowano na głębokości 6,7 kilometra pod ziemią - poinformowało turecka służba zarządzania kryzysowego AFAD. O godz. 14:58 zanotowano wstrząsy wtórne o magnitudzie 3,8.

Trzęsienie ziemi w Stambule. Mieszkańcy wyszli na ulice, są ranni

Trzęsienie ziemi miało miejsce w okolicy miasta Marmaraereglisi, leżącego nad Morzem Marmara.

Po wstrząsach część mieszkańców miasta miała wybiec na ulice, nie chcąc pozostawać wewnątrz budynków - informuje Reuters.

Mapa Turcji z zaznaczonym epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 5.0 w regionie Morza Marmara, pokazująca lokalizację Marmaraereğlisi / Tekirdağ, głębokość 6.71 km i godzinę zdarzenia 14:55.
Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5.0 doszło w rejonie Morza MarmaraMehmet Yaren Bozgun/AnadoluGetty Images

Biuro gubernatora Stambułu Davuta Gula podkreśliło w oświadczeniu, że w mieście nie doszło do żadnych zniszczeń i cały czas trwa ocena sytuacji.

W rozmowie z amerykańską telewizją CNN Gul poinformował, że rannych zostało 17 osób. Powodem ich obrażeń miała być panika, a nie same wstrząsy.

Jednocześnie zaapelowano do mieszkańców o to, by nie zbliżali się do budynków, które mogły ucierpień w wyniku wstrząsów i stosowali się do wytycznych lokalnych władz.

    Tuż po wstrząsach, które odczuwano w całym mieście, ewakuowano uczniów ze szkół. Doszło do tego między innymi w dystryktach Silivri, Avcilar, Gaziosmanpasa i Kartal.

    Lokalnie dochodziło do krótkotrwałych aktów paniki, zwłaszcza u osób przebywających w wyższych budynkach - informuje serwis Hurriyet.

    Po tym jak mieszkańcy masowo wyszli z budynków, wielu z nich zdecydowało się na podróż samochodami. Z tego powodu wiele ulic się zakorkowało, ruch na głównych arteriach miasta jest utrudniony.

      Niespokojny Stambuł

      To kolejne wstrząsy, które nawiedziły okolicę tureckiej metropolii w tym roku. W kwietniu ponad 150 osób zostało rannych po wstrząsach o magnitudzie 6,2. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w tym mieście w ostatnich latach.

      Najtragiczniejsze zdarzenie tego typu we współczesnej historii Stambułu miało miejsce w lutym 2023 roku. Miasto doświadczyło wtedy wstrząsów o magnitudzie 7,8, które spowodowało śmierć ponad 55 tys. osób, a raniło ponad 107 tysięcy.

      Źródło: Reuters, Hurriyet.com.tr

