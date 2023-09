W rozmowie z kanałem PBS prezydent Turcji podkreślił, że ma świadomość tego, iż wojna może się zakończyć tylko w sytuacji, gdy do stołu zasiądą przedstawiciele obydwu stron.

Prezydent Turcji: Można ufać Putinowi

Na słowa polityka zareagował prowadzący, który zasugerował, że w ostatnim czasie trudno o zaufanie do Władimira Putina m.in. ze względu na zerwanie umowy zbożowej czy też wywołanie wojny w Ukrainie.

- Połowa dostaw gazu ziemnego (do Turcji - red.) pochodzi z Rosji, co oznacza, że jesteśmy solidarni. Razem idziemy do przodu, a także współpracujemy w przemyśle obronnym - przekonywał.