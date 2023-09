Jeden z największych sojuszników Federacji Rosyjskiej - Chiny - z dniem 1 września wprowadził nowe regulacje dotyczące eksportowania dronów i niezbędnych do ich tworzenia komponentów. Jak zauważają obserwatorzy, poważnie skomplikowało to dostawy UAV do Rosji, jednak krajowi producenci zdążyli podobno zgromadzić zapasy. Te mogą jednak nie wystarczyć, bo nowe procedury jawią się jako czasochłonne i skomplikowane. Tymczasem jeden z naukowców uważa, że ruch Chin to tylko "pozorne działanie", by uniknąć sankcji Zachodu.