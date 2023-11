W czwartek przypada 85. rocznica kryształowej nocy . Z 9 na 10 listopada 1938 roku niemieccy narodowi socjaliści przeszli do otwartej przemocy wobec mniejszości żydowskiej w III Rzeszy.

Fala przemocy, której apogeum rozpoczęło się listopadowej nocy, była poprzedzona dyskryminacją, pozbawianiem praw i prześladowaniami Żydów. Represje rozpoczęły się natychmiast po dojściu do władzy niemieckich nazistów w 1933 roku.

85. rocznica kryształowej nocy. Ofiary i spalone miejsca kultu

Minister propagandy Joseph Goebbels skorzystał z okazji na spotkaniu członków partii (NSDAP) w Monachium, aby dać sygnał do gwałtownych działań w całych Niemczech i Austrii . Z powodu zamachu na v. Ratha w Paryżu, "należy spodziewać się demonstracji przeciwko Żydom w całej Rzeszy w ciągu dzisiejszej nocy - 9/10.11.38" - telegrafował do wszystkich wydziałów gruppen­fuehrer SS Reinhard Heydrich pod nagłówkiem "Błyskawicznie, pilnie, natychmiast!" - pisze RND.

Policja w gotowości. "Nienawiść przypomina najgorsze czasy w historii Niemiec"

Źródła podają różne statystyki dotyczące liczby ofiar pogromów i rozmiarów zniszczeń. Jak zaznacza portal LEMO (Lebendiges Museum Online) niemieckiego Muzeum Historycznego zginęło ponad 1300 osób, co najmniej uszkodzono bądź całkowicie zdewastowano 1400 synagog w Niemczech i Austrii, ponad 7 tys. sklepów zostało splądrowanych lub zdemolowanych. Do obozów koncentracyjnych trafiło ponad 30 tys. Żydów.

Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang powiedział niedawno w rozmowie z portalem tygodnika "Spiegel": - Taka nienawiść do Żydów na niemieckich ulicach jest nie do zniesienia. Przypomina to najgorsze czasy w historii Niemiec. Obawiam się, że ta nowa fala antysemityzmu będzie nas niepokoić jeszcze przez długi czas - mówił.