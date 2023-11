Zarzuty dla ginekolog ze Szczecina. Do jej gabinetu weszło CBA

Zarzuty dla ginekolog ze Szczecina. Grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności

Według ustaleń śledczych, Maria Kubisa w swoim gabinecie lekarskim "sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała, co do sposobu przyjęcia tabletki tak, aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki".