Kobieta padła ofiarą mężczyzny w 2011 roku, ale dopiero po ośmiu latach zdecydowała się opowiedzieć o tym, co ją spotkało. Jak ustaliła Interia, chodzi o lekarza, który jeszcze do niedawna prowadził zajęcia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.