Tragedia w Lubowidzy. Konsekwencje wobec policjantów

"Komendant polecił zweryfikować wszystkie czynności i postępowania, które spływały do komendy w Głownie w przeciągu ostatnich ponad 2 lat, a dotyczyły osób biorących udział w tragicznym zdarzeniu w Lubowidzy. Funkcjonariusze dokonali analizy zgłoszeń oraz interwencji, sprawdzili poprawność wdrażania zakazów zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi i stosowania procedury Niebieskiej Karty. Weryfikowali poprawność prowadzenia postępowań wdrożonych z zawiadomień złożonych w tejże jednostce. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż doszło do uchybień i nieprawidłowości " - przekazała rzeczniczka łódzkiej policji kom. Aneta Sobieraj.

Raport z kontroli w komisariacie w Głownie trafił do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu z prośbą o dokonanie oceny prawnej pod kątem odpowiedzialności karnej. Całość materiałów z kontroli została też przekazana do Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Komendant wojewódzki policji w Łodzi zdecydował również, iż łódzka komenda przejmie do dalszego prowadzenia czynności , mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu zbrodni w Lubowidzy i działań, podejmowanych przez brzezińskich policjantów od momentu otrzymania pierwszego zgłoszenia.

Lubowidza: Spowodował wypadek, następnie oddał strzały

Do tragedii doszło 28 września w Lubowidzy , w powiecie brzezińskim. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 39-letni podejrzany, jadąc mercedesem, podążał za toyotą, w której znajdował się 49-latek, 39-letnia kobieta oraz dzieci w wieku 12 i 8 lat. W pewnym momencie zaczął uderzać zderzakiem w tył pojazdu .

Kierowca toyoty stracił panowanie nad samochodem i wpadł do rowu - auto dachowało. Wówczas jadący mercedesem wysiadł z wozu i skierował się w stronę staranowanego pojazdu z bronią palną. 49-latek rzucił się do ucieczki, a podejrzany oddał w jego kierunku kilka strzałów. Po zabójstwie napastnik uciekł z miejsca zdarzenia .

- Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni znali się wcześniej , a sprawca przez pewien czas był w związku z 39-letnią kobietą - mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania.

Pozostałe osoby podróżujące toyotą nie odniosły poważnych obrażeń. Służby wezwała kobieta, która wydostała się z samochodu i uciekła do pobliskiego gospodarstwa.

Po zgłoszeniu służby rozpoczęły obławę na podejrzanego o zabójstwo. Dzień po zdarzeniu policja natrafiła na jego mercedesa pozostawionego na przedmieściach Łodzi. Wkrótce skierowano się do mieszkania, w którym się ukrywał. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do drzwi, usłyszeli huk wystrzału. Po wejściu do lokalu zastali ciało podejrzanego z raną postrzałową głowy.