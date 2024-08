Służby o tragedii, do której doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Batory w Poznaniu, powiadomił w środę rano sąsiad. - Mogę potwierdzić, że niestety mamy do czynienia z zabójstwem, tak kwalifikujemy to zdarzenie - powiedział polstanews.pl prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.