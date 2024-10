- O godzinie 18:30 zatrzymano sprawcę blokady promu. Mężczyzna dobrowolnie zszedł na pokład, po czym został obezwładniony - powiedział w rozmowie z Interią podkomisarz Dawid Woźnicki z Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. Dodał, że mężczyzna zostanie przewieziony do szpitala w Świnoujściu na badania wstępne, a następnie na dalszą obserwację.

Świnoujście. Zatrzymano mężczyznę na terminalu

Policyjni negocjatorzy pracowali na nabrzeżu terminalu promowego w Świnoujściu od godz. 18 w sobotę. Rozmawiali z młodym mężczyzną, który z nożem wszedł do jednej z szalup ratunkowych na górnym pokładzie promu pływającego do Trelleborga .

Oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadkom. Mirosława Rudzińska informowała w niedzielę rano, że dostęp do mężczyzny był utrudniony.

Świnoujście. Policyjna akcja na promie

Policyjne działania trwały ponad 24 godziny . Znana jest tożsamość mężczyzny, to obywatel Polski . Prawdopodobnie był jednym z pasażerów promu, który w sobotę po południu przypłynął z Trelleborga do Świnoujścia. Kiedy jednostka znajdowała się już przy nabrzeżu, mężczyzna nie opuścił pokładu.

Kilkuset pasażerów do niedzielnego popołudnia oczekiwało na inne rejsy do Szwecji. W niedzielę ze Świnoujścia do Skandynawii było sześć połączeń jednostkami trzech armatorów.