W terminalu promowym w Świnoujściu panują utrudnienia. W sobotę po południu jeden z pasażerów promu TT Line, płynącego do Szwecji , zajął jedną z tratw ratunkowych i zagroził, że targnie się na swoje życie - informuje portal iswinoujscie.pl.

Świnoujście. Utrudnienia na terminalu portowym. Trwają negocjacje z mężczyzną

W rozmowie z Interią przedstawiciel Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa przekazał, że "jednostka jest w zabezpieczeniu", na wypadek, gdyby mężczyzna wpadł do wody. - Czekają na przy nabrzeżu i jeśli upadnie, to będą go podejmować - dodał, podkreślając przy tym, że policyjna akcja prowadzona jest w porcie od soboty, od godz. 18:00.