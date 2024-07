Na Sun Festivalu w Kołobrzegu, gdzie bawiło się ok. 20 tys. fanów hip-hopu, doszło do incydentu z udziałem gazu pieprzowego. Ochroniarz, który przeskakiwał przez barierkę, przypadkowo rozszczelnił pojemnik, przez co doszło do rozpylenia substancji wśród uczestników koncertu. Kilkanaście osób wymagało pomocy ratowników.