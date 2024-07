Policja zatrzymała trzy osoby w związku z masowym zatruciem chlorem na warszawskiej pływali "Polonez" na Targówku. To pracownicy, którzy mieli bezpośredni związek z jej infrastrukturą. Do groźnej sytuacji doszło w piątek wieczorem. Komenda Wojewódzka PSP w stolicy podała wtedy, że 21 osób z objawami trafiło do szpitala.