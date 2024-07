Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek podczas prac w kopalni piasku na terenie gminy Gościeradów (województwo lubelskie).

Z policyjnego sprawozdania wynika, że operator koparki właśnie zdejmował wierzchnią warstwę ziemi, gdy natrafił na bombę lotniczą. Jak wynika z opisu i zdjęć dołączonych do relacji, pracownik miał niebywałe szczęście. Niewybuch zaklinował się bowiem na zębach łyżki koparki. Ryzyko eksplozji było więc duże.

Gościeradów. Niewybuch zawisł na łyżce koparki. Szczęście operatora

Zaraz potem do akcji wkroczyli wojskowi saperzy, którzy - przy asyście policji - przetransportowali niewybuch w bezpieczne miejsce, by w kontrolowanych warunkach go zneutralizować.