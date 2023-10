Szczecin. Kamery w łazienkach i listy, kto i kiedy korzysta z WC

- Robi się z nas jakąś patologię, by uzasadnić montaż tych kamer. Uczniowie są wściekli. To, co nagrała Zuzia na TikToku, to prawda. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, a inwigiluje się nas i kontroluje jakbyśmy byli w przedszkolu - usłyszeli dziennikarze portalu wszczecinie.pl od jednej z uczennic.