W niecałe 24 godziny rozmowę z Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim obejrzano w serwisie YouTube ponad 4 mln razy. Z kolei czwartkowy wywiad z popieranym przez PiS Karolem Nawrockim odtworzono do tej pory 4,4 mln razy.

"W środę nagram podsumowanie obu rozmów i powiem co z tym dalej zrobię" - zapewnił Sławomir Mentzen we wpisie w mediach społecznościowych.

We wtorek ogłosił, że zaprosił do siebie kandydatów, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich - Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. W czwartek odbyła się rozmowa z Karolem Nawrockim, podczas której prezes IPN podpisał deklarację zawierającą postulaty ważne dla wyborców Sławomira Mentzena.

Osiem punktów Mentzena , którą określa się również mianem "deklaracji toruńskiej" to:

1. Zobowiązuję się do niepodnoszenia i nienakładania nowych podatków,

4. Nie wyślę polskich żołnierzy do Ukrainy,

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO,

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni,

7. Nie zgodzę się na przekazywanie żadnych kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej,

W sobotę Rafał Trzaskowski odmówił podpisania deklaracji, jednocześnie popierając w rozmowie z Mentzenem cztery z ośmiu punktów: o niepodnoszeniu podatków, o nieograniczaniu obrotu gotówkowego, nieograniczaniu Polakom dostępu do broni, a także zapewnił, że nie wyśle polskich żołnierzy do Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sytuacja mogłaby się zmienić w przyszłości, gdyby Ukraina dołączyła do NATO i została zaatakowana.