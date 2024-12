Według dziennikarzy Polityki Insight Biejat "była jedną z faworytek", szczególnie po tym, jak w Partii Razem doszło do rozłamu. Co więcej, o postawieniu na polityk miały zadecydować sondaże, jakie przeprowadziła Lewica wśród swojego elektoratu.

Do medialnych doniesień odniósł się w sieci rzecznik prasowy Nowej Lewicy. " Dementuję. Decyzja o kandydacie Lewicy na prezydenta jeszcze nie zapadła . W grze cały czas jest kilka nazwisk" - stwierdził Łukasz Michnik. Jak dodał, ostatecznie wyboru dokona Rada Krajowa partii, która odbędzie się 15 grudnia .

Z kolei w sobotę w "Gościu Wydarzeń" Polsat News Adrian Zandberg, pytany o to, czy jest gotów zostać kandydatem Razem na prezydenta stwierdził, że "bycie gotowym" to obowiązek każdego, kto traktuje politykę na poważnie. Nadmienił też, że w partii trwają wybory wewnętrzne. - Kiedy je zamkniemy to nowe władze partii będą podejmowały decyzje m.in. dotyczące wyborów prezydenckich - dodał.