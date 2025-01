Kandydat PiS apeluje do rządu. Chodzi o ambasadę w USA 

- Gdybym był prezydentem nie zgodziłbym się na to, aby Bogdan Klich został wysłany na placówkę w USA, bo to nie jest poważne dla relacji polsko-amerykańskich. Bogdan Klich powinien wrócić jak najszybciej z Waszyngtonu i nie narażać prestiżu państwa polskiego, bezpieczeństwa Polaków i powagi naszych relacji z USA. Apeluję do rządu, by odwołał z placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha i powołał, w porozumieniu z prezydentem, ambasadora, który pomoże Polsce budować dobre relacje z nową administracją amerykańską - mówi Interii Karol Nawrocki .

Karol Nawrocki apeluje o odwołanie Bogdana Klicha

Spór o ambasadorów. MSZ kontra prezydent

- W demokracji ważny jest dialog. Uważam, że wśród tych 72 osób, które czekają na nominacje ambasadorskie pewnie znalazłyby się osoby, co do których nie ma obiekcji, bo są doświadczonymi dyplomatami, tylko potrzeba tutaj dialogu rządu z prezydentem. Tego zresztą wymaga konstytucja. Tymczasem tego dialogu tutaj zabrakło. Liczę na to, że jeśli zostanę prezydentem uda się dojść w tej kwestii do kompromisu i powołania brakujących ambasadorów, bo to leży w interesie państwa. Na pewno jednak moim zasadniczym warunkiem będzie zmiana na placówce w Waszyngtonie, dla dobra relacji z nową amerykańską administracją - odpowiada rozmówca Interii.