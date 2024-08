Nadarzyn. Prokuratura: Ciało mężczyzny na rynku należało do obywatela Litwy

Zwłoki w Nadarzynie. Prokuratura prowadzi śledztwo

Wólka Kosowska. Strzelanina w barze

PAP natomiast informował - co potwierdził w rozmowie z Interią we wtorek prok. Piotr Skiba - że do postrzału doszło w Wólce Kosowskiej , gdzie wcześniej w jednym z barów na terenie lokalnego Centrum Handlowego miała rozpętać się strzelanina z udziałem denata i innych mężczyzn.

Agencja wskazywała ponadto, że po zdarzeniu przypadkowi świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. Niestety w trakcie jazdy jego stan pogorszył się, dlatego mężczyźni wezwali pogotowie ratunkowe. Postrzelony mężczyzna zmarł mimo reanimacji.