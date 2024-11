Halloween. Gwóźdź ukryty w cukierku

- Dzieci zbierały cukierki (...). Mój Igor miał gwoździa, prawie zęba połamał. To malutki gwoździk, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby go połknął. Jestem zdruzgotana, tracę wiarę w ludzi. Całą noc przez tę sytuację nie spałam. Mieszkańcy są w szoku, w końcu mieszkamy w małej społeczności, wszyscy się znamy. Nie chce się wierzyć w to, ile jest zła w ludziach - powiedziała kobieta w rozmowie z portalem gorzowianin.com.