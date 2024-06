39-letnia Natalia z podpoznańskiego Gortatowa poszukiwana była od piątku , a jej zaginięcie zgłosił mąż. Policja prowadziła poszukiwania terenowe. Sprawdzane były nagrania z monitoringu, a także osoby, z którymi kobieta rozmawiała w ostatnim czasie. We wtorek policja przeszukiwała także Dolinę Cybiny, gdzie znajdują się liczne zbiorniki wodne.

- Podejrzewamy, że nie mówił on nam prawdy. A jesteśmy przekonani, że ma wiedzę dotyczącą zarówno zaginięcia jego żony, jak i jej śmierci - powiedział w środę mł. Insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

39-letnia Natalia nie żyje. Nowe fakty

Motywem zbrodni miała być zazdrość. Pomiędzy małżonkami nie układało się od dłuższego czasu, a kobieta miała poinformować go ostatnio, że chce rozwodu. Kilka dni przed swoim zaginięciem wrzuciła na swoim profilu na YouTube film pod tytułem: "Rozstanie z partnerem, a kredyt hipoteczny".

Zaginiona 39-letnia Natalia nie żyje. Poszukiwania trwały od piątku

Kobieta zaginęła w piątek - 14 czerwca. Informację o jej zaginięciu zgłosił mąż. 39-latka zostawiła w domu klucze i torebkę. Jej samochód pozostał zaparkowany w garażu. Nie było jednak jej portfela oraz dokumentów. W poniedziałek i we wtorek kobieta nie pojawiła się w pracy. Jej telefon pozostawał wyłączony.

W trakcie poszukiwań śledczy zwrócili się do prokuratury o wszczęcie śledztwa ws. nieumyślnego doprowadzenia do śmierci. Jak tłumaczył rzecznik Borowiak, "to zwykła procedura pozwalająca użyć więcej działań procesowych niż w przypadku zwykłych poszukiwań".