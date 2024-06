Zaginiona 39-letnia Natalia nie żyje. Zatrzymano męża kobiety

"Będzie on (mąż 39-latki - red.) pozostawał w dyspozycji prokuratorów współpracujących z naszymi policjantami" - czytamy w komunikacie.

39-letnia Natalia Panocha-Raczkiewicz z podpoznańskiego Gortatowa poszukiwana była od piątku , a jej zaginięcie zgłosił mąż. Policja prowadziła w tym czasie poszukiwania terenowe. Sprawdzane były nagrania z monitoringu, a także osoby, z którymi kobieta rozmawiała w ostatnim czasie. We wtorek policja przeszukiwała także Dolinę Cybiny, gdzie znajdują się liczne zbiorniki wodne.

Zaginiona 39-letnia Natalia nie żyje. Poszukiwania trwały od piątku

39-latka zostawiła w domu klucze i torebkę. Jej samochód pozostał zaparkowany w garażu. Nie było jednak jej portfela oraz dokumentów. W poniedziałek i we wtorek kobieta nie pojawiła się w pracy. Jej telefon pozostawał wyłączony.

W trakcie poszukiwań śledczy zwrócili się do prokuratury o wszczęcie śledztwa ws. nieumyślnego doprowadzenia do śmierci. Jak tłumaczył rzecznik Borowiak, "to zwykła procedura pozwalająca użyć więcej działań procesowych niż w przypadku zwykłych poszukiwań".