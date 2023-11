Strażacy z OSP w Poznaniu poinformowali o nieprzyjemnych incydentach podczas akcji gaśniczej . Kobieta odcięła straż pożarną od dostępu do węża strażackiego.

"Myślałem że już mnie nic nie zaskoczy. Ludzie przestańcie przeszkadzać w akcji w Skórzewie. Temu się spieszy, ten musi na siłownię. A pani myślała ze wąż to kamień ...." - napisał strażak w mediach społecznościowych.

Ciemny, gęsty dym nad Skórzewem. Utrudnienia w gaszeniu pożaru

Jeden ze strażaków z OSP poinformował, że spotkały ich również pretensje ze strony mieszkańców . Mężczyzna miał krzyczeć do uczestniczących w akcji gaśniczej , że nie może przejechać samochodem, a spieszy się na siłownię .

" Ludzie, czy to jest poważne? Ratujemy czyjeś mienie, biznes, a my dostajemy strzał w kolano z takimi tekstami?" - dodaje strażak. Zaapelował na grupie Mieszkańcy Skórzewa, by ludzie przemyśleli swoje zachowanie.