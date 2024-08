Mariusz Wiśniewski poinformował, że ewakuacja rozpoczęła się ok. godz. 17 i dotyczy mieszkańców budynku przy ul. Kraszewskiego 13. Wstępnie to około kilkunastu osób.

Poznań. Ewakuacja kamienicy blisko miejsca wybuchu

Kamienica ta znajduje się naprzeciwko spalonego budynku, w którym niedawno doszło do wybuchu. Mieszkańcy mogli do niej wrócić we wtorek po tym, jak umożliwiono im wejście.