Poznań. Łukasz Włodarczyk nie żyje. "Niósł pomoc"

Poznań. Pogrzeb Patryka Michalskiego

Śp. ogn. Patryk Michalski urodził się w Lipnie w woj. kujawsko-pomorskim . Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 lutego 2012 r. w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku na stanowisku stażysty. Od 1 stycznia 2017 r. został przeniesiony na własny wniosek do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Poznań. Śmierć strażaków. Płyną kondolencje

- Kondolencje spływają do nas z całego kraju i także od strażaków z Francji , z Węgier , z Litwy - strażacy to jedna wielka rodzina, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Słowa wsparcia i kondolencje składają też przedstawiciele różnych instytucji - powiedziała.

Rudzińska podkreśliła, że gesty wsparcia i pomocy płyną do strażaków także ze strony mieszkańców - i to nie tylko Poznania, ale całego kraju. Wskazała, że to nie tylko wsparcie w postaci wpłat na zbiórki na wsparcie poszkodowanych w wyniku pożaru strażaków oraz rodzin zmarłych, ale także zapalane znicze czy kwiaty składane przy remizach i komendach w całej Polsce. - To są gesty, które ujmują nas za serca - podkreśliła Rudzińska.