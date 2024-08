Poznań. Będzie rozbiórka spalonej kamienicy

- Jeżeli chodzi o zakres robót rozbiórkowych to dotyczą one wszystkich elementów tego, co pozostało z kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 powyżej górnego poziomu piwnicy tego obiektu. Czyli zostawiamy tę cześć podziemną, nie będziemy nic tam robili z fundamentami, z piwnicami. Jeżeli piwnica będzie wymagała jakiegoś zabezpieczenia, pojawiły się jakieś uszkodzenia elementów stropowych, trzeba będzie oczywiście to zrobić w taki sposób, żeby ta część piwniczna nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa dla osób, które na tej nieruchomości będą przebywały - tłumaczył.