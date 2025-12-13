Tragedia na drodze pod Elblągiem. Nie żyją dwie osoby

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Dwie osoby zginęły po tym, jak samochód uderzył w drzewo w miejscowości Rejsyty (woj. warmińsko-mazurskie) - przekazała elbląska policja. Ofiary śmiertelne miały 40 i 51 lat. Podróżujący z nimi 22-letni pasażer trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Nocna akcja ratownicza po wypadku samochodowym, z udziałem służb ratunkowych, straży pożarnej, karetki pogotowia i zniszczonego pojazdu przy drzewie. Rozstawione narzędzia ratownicze oświetlają miejsce zdarzenia.
Tragiczny wypadek w Rejsytach. Nie żyją dwie osobyOSP Jelonkimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Rejsytach doszło w nocy do tragicznego wypadku, w którym samochód wjechał w drzewo.
  • Na miejscu zginęło dwóch mężczyzn w wieku 40 i 51 lat, a 22-letni pasażer w stanie ciężkim trafił do szpitala.
  • W akcji ratunkowej uczestniczyły służby ratunkowe, OSP oraz policja.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Rejsyty (powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie).

Tuż po godzinie 2 kierujący volkswagenem golfem 40-letni mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu, kierowca poniósł śmierć na miejscu. Nie udało się także uratować życia 51-letniego pasażera.

Rejsyty. Samochód wjechał w drzewo, doszło do tragedii

Z mężczyznami tym samym samochodem podróżował 22-latek - on przeżył, został przetransportowany do szpitala. Jego stan uznaje się za ciężki.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z ruchu drogowego, ratownicy medyczni i strażacy. W akcję zaangażowano trzy jednostki OSP i trzy zespoły ratownictwa medycznego.

