W skrócie W Rejsytach doszło w nocy do tragicznego wypadku, w którym samochód wjechał w drzewo.

Na miejscu zginęło dwóch mężczyzn w wieku 40 i 51 lat, a 22-letni pasażer w stanie ciężkim trafił do szpitala.

W akcji ratunkowej uczestniczyły służby ratunkowe, OSP oraz policja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Rejsyty (powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie).

Tuż po godzinie 2 kierujący volkswagenem golfem 40-letni mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu, kierowca poniósł śmierć na miejscu. Nie udało się także uratować życia 51-letniego pasażera.

Rejsyty. Samochód wjechał w drzewo, doszło do tragedii

Z mężczyznami tym samym samochodem podróżował 22-latek - on przeżył, został przetransportowany do szpitala. Jego stan uznaje się za ciężki.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z ruchu drogowego, ratownicy medyczni i strażacy. W akcję zaangażowano trzy jednostki OSP i trzy zespoły ratownictwa medycznego.

Karambol na A4. Jedna osoba nie żyje

To kolejny tragiczny w skutkach wypadek na polskich drogach od początku grudnia. We wtorek 2 grudnia na autostradzie A4 w rejonie Góry Świętej Anny doszło do karambolu z udziałem dziewięciu pojazdów - dwóch samochodów ciężarowych, autobusu, busa i samochodów osobowych.

W wypadku śmierć poniosła jedna osoba, a około 20 zostało poszkodowanych.

"Polityczny WF": Glapiński śle sygnały. Chce dogadać się z rządem? INTERIA.PL