Tragedia na drodze pod Elblągiem. Nie żyją dwie osoby
Dwie osoby zginęły po tym, jak samochód uderzył w drzewo w miejscowości Rejsyty (woj. warmińsko-mazurskie) - przekazała elbląska policja. Ofiary śmiertelne miały 40 i 51 lat. Podróżujący z nimi 22-letni pasażer trafił do szpitala w ciężkim stanie.
W skrócie
- W Rejsytach doszło w nocy do tragicznego wypadku, w którym samochód wjechał w drzewo.
- Na miejscu zginęło dwóch mężczyzn w wieku 40 i 51 lat, a 22-letni pasażer w stanie ciężkim trafił do szpitala.
- W akcji ratunkowej uczestniczyły służby ratunkowe, OSP oraz policja.
Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Rejsyty (powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie).
Tuż po godzinie 2 kierujący volkswagenem golfem 40-letni mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu, kierowca poniósł śmierć na miejscu. Nie udało się także uratować życia 51-letniego pasażera.
Rejsyty. Samochód wjechał w drzewo, doszło do tragedii
Z mężczyznami tym samym samochodem podróżował 22-latek - on przeżył, został przetransportowany do szpitala. Jego stan uznaje się za ciężki.
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z ruchu drogowego, ratownicy medyczni i strażacy. W akcję zaangażowano trzy jednostki OSP i trzy zespoły ratownictwa medycznego.
Karambol na A4. Jedna osoba nie żyje
To kolejny tragiczny w skutkach wypadek na polskich drogach od początku grudnia. We wtorek 2 grudnia na autostradzie A4 w rejonie Góry Świętej Anny doszło do karambolu z udziałem dziewięciu pojazdów - dwóch samochodów ciężarowych, autobusu, busa i samochodów osobowych.
W wypadku śmierć poniosła jedna osoba, a około 20 zostało poszkodowanych.