Karambol i kolizja na A4. Dzieliło je zaledwie 300 metrów

Alicja Krause

Alicja Krause

Do dwóch kolizji doszło w poniedziałek pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Wrocław Bielany Wrocławskie - przekazał Interii komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Pierwszy wypadek miał miejsce po godz. 7 na 161. kilometrze autostrady A4, gdzie zderzyło się sześć samochodów osobowych. Drugi z nich wydarzył się zaledwie 300 metrów od tego miejsca.

Karambol na A4. Utrudnienia dla kierowców
W skrócie

  • Na autostradzie A4 pomiędzy Wrocławiem Wschód a Bielanami Wrocławskimi doszło do dwóch kolizji.
  • W pierwszym zderzeniu uczestniczyło sześć samochodów osobowych, w drugim – samochód osobowy i bus.
  • Na trasie występują poważne utrudnienia, zablokowane są dwa pasy ruchu i utworzył się 15-kilometrowy korek.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Utrudnień mogą spodziewać się kierowcy, planujący przemierzyć autostradę A4. W poniedziałek na wysokości miejscowości Żórawina w powiecie wrocławskim doszło do dwóch kolizji, w których uczestniczyło łącznie osiem pojazdów.

Po godz. 7 na 161. kilometrze autostrady A4 zderzyło się sześć samochodów osobowych. Jak przekazał Interii komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, na tym etapie nie można potwierdzić przyczyn tego zdarzenia. Nikt nie doznał poważnych obrażeń.

Drugi wypadek miał miejsce zaledwie 300 metrów dalej. W tej kolizji brały udział dwa pojazdy - samochód osobowy oraz bus dostawczy.

Dwie kolizje na A4. Utrudnienia dla kierowców

Kom. Jabłoński przekazał, że ze względu na to, że obie kolizje miały miejsce w bardzo niedalekiej odległości, "na tym terenie kierowcy muszą spodziewać się utrudnień". Póki co nie można oszacować, kiedy nastąpi przywrócenie normalnego ruchu na tej trasie.

    Obecnie zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Zgorzelca. Pojazdy mogą poruszać się jedynie pasem awaryjnym. Korek w stronę Zgorzelca ma ok. 15 km. Jabłoński przyznał, że odcinek między węzłami Wrocław Wschód a Wrocław Bielany Wrocławskie jest na co dzień bardzo chętnie uczęszczany przez kierowców.

