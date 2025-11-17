W skrócie Na autostradzie A4 pomiędzy Wrocławiem Wschód a Bielanami Wrocławskimi doszło do dwóch kolizji.

W pierwszym zderzeniu uczestniczyło sześć samochodów osobowych, w drugim – samochód osobowy i bus.

Na trasie występują poważne utrudnienia, zablokowane są dwa pasy ruchu i utworzył się 15-kilometrowy korek.

Utrudnień mogą spodziewać się kierowcy, planujący przemierzyć autostradę A4. W poniedziałek na wysokości miejscowości Żórawina w powiecie wrocławskim doszło do dwóch kolizji, w których uczestniczyło łącznie osiem pojazdów.

Po godz. 7 na 161. kilometrze autostrady A4 zderzyło się sześć samochodów osobowych. Jak przekazał Interii komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, na tym etapie nie można potwierdzić przyczyn tego zdarzenia. Nikt nie doznał poważnych obrażeń.

Drugi wypadek miał miejsce zaledwie 300 metrów dalej. W tej kolizji brały udział dwa pojazdy - samochód osobowy oraz bus dostawczy.

Dwie kolizje na A4. Utrudnienia dla kierowców

Kom. Jabłoński przekazał, że ze względu na to, że obie kolizje miały miejsce w bardzo niedalekiej odległości, "na tym terenie kierowcy muszą spodziewać się utrudnień". Póki co nie można oszacować, kiedy nastąpi przywrócenie normalnego ruchu na tej trasie.

Obecnie zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Zgorzelca. Pojazdy mogą poruszać się jedynie pasem awaryjnym. Korek w stronę Zgorzelca ma ok. 15 km. Jabłoński przyznał, że odcinek między węzłami Wrocław Wschód a Wrocław Bielany Wrocławskie jest na co dzień bardzo chętnie uczęszczany przez kierowców.

