Żołnierz strzelał do cywilów. Wojskowy sąd podjął decyzję

Na piątkowe posiedzenie aresztowe podejrzany żołnierz został przewieziony przez żandarmerię z Białegostoku do Olsztyna , bo tamtejszy sąd garnizonowy obejmuje zasięgiem woj. podlaskie.

Obrońca podejrzanego mec. Marek Gawryluk powiedział, że spodziewał się takiej decyzji sądu, a po analizie materiału oceni, czy zaskarżyć postanowienie o tymczasowym aresztowaniu do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Mielnik. Żołnierz strzelał do cywilów. Polsat News: Cztery zarzuty

Mężczyzna został w czwartek przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku , gdzie usłyszał trzy zarzuty - usiłowanie zabójstwa, groźby karalne i przekroczenie uprawnień.

- Składał wyjaśnienia i częściowo przyznał się do zarzucanych czynów . Stwierdził, że wypił wcześniej pół litra wódki i nie chciał nikogo zabić - przekazał reporter Polsat News Przemysław Sławiński.

Mielnik. Żołnierz strzelał do samochodu. W aucie ojciec z córką

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 15:30 w Mielniku na Podlasiu. Reporter Polsat News Przemysław Sławiński nieoficjalnie potwierdził, że 24-letni szeregowiec 3 Batalionu Strzelców Podhalańskich miał strzelać w powietrze , czym skutecznie zatrzymał Volkswagena Golfa, którym poruszał się ojciec ze swoją 13-letnią córką.

Kierujący pojazdem mężczyzna miał w tej sytuacji krzyknąć do swojej córki, by ta uciekała, a on sam ruszył z impetem. Wtedy żołnierz miał strzelać w fotel, na którym wcześniej siedziała dziewczyna.