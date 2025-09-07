Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Zmasowany rosyjski atak. Drony spadły na ukraińskie budynki rządowe

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Budynek należący do ukraińskiego rządu stanął w płomieniach po zmasowanym nocnym ataku Rosjan. W wyniku rosyjskich uderzeń zginęły co najmniej dwie osoby w tym roczne dziecko, a kilkanaście zostało rannych.

Rosjanie przypuścili zmasowany atak na Kijów
Rosjanie przypuścili zmasowany atak na KijówX: State Emergency Service of Ukrainemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosjanie przeprowadzili największy nocny atak dronów od początku wojny na Ukrainę, celując w wiele miast, w tym Kijów, Krzemieńczuk, Krzywy Róg i Odessę.
  • W wyniku ataku na Kijów co najmniej dwie osoby, w tym roczne dziecko, zginęły. Pierwszy raz od początku wojny doszło również do poważnego uszkodzenia siedziby rządu.
  • W innych miastach Ukrainy odnotowano zniszczenia infrastruktury miejskiej, pożary budynków mieszkalnych oraz przerwy w dostawie prądu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy 805 dronów i 13 pocisków. Celami były m.in. Kijów, Kremeńczuk, Krzywy Róg i Odessa. To największa liczba wystrzelonych dronów w ciągu jednej nocy od początku wojny.

Poważne uszkodzenia odnotowano w Kijowie gdzie jeden z dronów wybuchł w dzielnicy Peczerskiej, w której znajduje się siedziba ukraińskiego rządu. W wyniku uderzenia uszkodzony został po raz pierwszy od początku wojny jeden z budynków rządowych.

Zobacz również:

Polska poderwała myśliwce. To reakcja na zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Zdj. ilustracyjne
Polska

Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    "Tak, po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju" - przekazała premier Julia Swyrydenko.

    Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak na Kijów

    Rosyjski atak na Kijów trwał siedem godzin i zginęły w nim co najmniej dwie osoby w tym roczne dziecko. Rannych zostało co najmniej 18 osób.

    W nocy ratownicy medyczni zostali wezwani m.in. do dzielnicy Darnica, na wschód od Dniepru, gdzie czteropiętrowy budynek mieszkalny zapalił się od odłamków zestrzelonych dronów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

    Kliczko napisał w aplikacji Telegram, że hospitalizowane zostały ciężarna kobieta i dwie inne ranne osoby.

    Odłamki drona spowodowały również pożary na dachach czterech wysokopiętrowych budynków w dzielnicy Swiatoszyńskiej w zachodniej części Kijowa - dodał.

    Portal RBK-Ukraina podał, że dwa wielopiętrowe budynki zostały częściowo zniszczone.

    Rosjanie uderzyli w nocy. Wiele miast zaatakowanych

    Rosjanie uderzyli również w Krzemieńczuk w środkowej części Ukrainy. Jak poinformował mer miasta Witalij Małecki eksplozje doprowadziły do przerw w dostawie prądu w niektórych częściach miasta.

    Z kolei w Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w infrastrukturę transportową i miejską. Lokalne władze przekazały jednak, że nie ma informacji w jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

    W Odessie rosyjskie drony uderzyły natomiast w budynki mieszkalne. W kilku mieszkaniach wybuchły pożary - przekazały władze.

    Zobacz również:

    Rosjanie zaatakowali w Ukrainie. Jednym z celów stał się Kijów
    Ukraina - Rosja

    Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta. Kijów nie pozostał dłużny

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Wipler w "Graffiti": Mówi się, że prezydent jest mentalnym konfederatąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze