W skrócie Rosjanie przeprowadzili największy nocny atak dronów od początku wojny na Ukrainę, celując w wiele miast, w tym Kijów, Krzemieńczuk, Krzywy Róg i Odessę.

W wyniku ataku na Kijów co najmniej dwie osoby, w tym roczne dziecko, zginęły. Pierwszy raz od początku wojny doszło również do poważnego uszkodzenia siedziby rządu.

W innych miastach Ukrainy odnotowano zniszczenia infrastruktury miejskiej, pożary budynków mieszkalnych oraz przerwy w dostawie prądu.

Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy 805 dronów i 13 pocisków. Celami były m.in. Kijów, Kremeńczuk, Krzywy Róg i Odessa. To największa liczba wystrzelonych dronów w ciągu jednej nocy od początku wojny.

Poważne uszkodzenia odnotowano w Kijowie gdzie jeden z dronów wybuchł w dzielnicy Peczerskiej, w której znajduje się siedziba ukraińskiego rządu. W wyniku uderzenia uszkodzony został po raz pierwszy od początku wojny jeden z budynków rządowych.

"Tak, po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju" - przekazała premier Julia Swyrydenko.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak na Kijów

Rosyjski atak na Kijów trwał siedem godzin i zginęły w nim co najmniej dwie osoby w tym roczne dziecko. Rannych zostało co najmniej 18 osób.

W nocy ratownicy medyczni zostali wezwani m.in. do dzielnicy Darnica, na wschód od Dniepru, gdzie czteropiętrowy budynek mieszkalny zapalił się od odłamków zestrzelonych dronów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

Kliczko napisał w aplikacji Telegram, że hospitalizowane zostały ciężarna kobieta i dwie inne ranne osoby.

Odłamki drona spowodowały również pożary na dachach czterech wysokopiętrowych budynków w dzielnicy Swiatoszyńskiej w zachodniej części Kijowa - dodał.

Portal RBK-Ukraina podał, że dwa wielopiętrowe budynki zostały częściowo zniszczone.

Rosjanie uderzyli w nocy. Wiele miast zaatakowanych

Rosjanie uderzyli również w Krzemieńczuk w środkowej części Ukrainy. Jak poinformował mer miasta Witalij Małecki eksplozje doprowadziły do przerw w dostawie prądu w niektórych częściach miasta.

Z kolei w Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w infrastrukturę transportową i miejską. Lokalne władze przekazały jednak, że nie ma informacji w jakichkolwiek osobach poszkodowanych.

W Odessie rosyjskie drony uderzyły natomiast w budynki mieszkalne. W kilku mieszkaniach wybuchły pożary - przekazały władze.

