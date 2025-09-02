W skrócie Rosjanie nasilili ataki dronów Shahed na Ukrainę, przeprowadzając je także w ciągu dnia.

Ekspert Denis Popowicz twierdzi, że celem jest wzbudzenie ciągłego poczucia zagrożenia i rozpoznanie celów na przyszłość.

Ataki skupiają się na miejscach publicznych i mogą zapowiadać zbliżające się uderzenia w infrastrukturę energetyczną.

Rosjanie przeprowadzają ataki na ukraińskie miejscowości nie tylko pod osłoną nocy, ale także w ciągu dnia. We wtorek w wielu regionach przed południem rozbrzmiewały alarmy przeciwlotnicze ostrzegające przed uderzeniem.

Ekspert wojskowy Denis Popowicz ocenił, że ataki Shahedami w ciągu dnia nie wpisują się w typową, znaną strategię Rosji, która przeprowadza naloty tymi bezzałogowcami przeważnie w nocy.

Wojna w Ukrainie. Ataki Shahedów w ciągu dnia. Ekspert wskazał cele Rosjan

- Nie można twierdzić, że wcześniej Rosja nie atakowała Kijowa ani innych miast w ciągu dnia. Atakowali. Często zdarza się, że nocne ataki przechodzą w porę dzienną. Ale dzisiaj jest to bardziej celowe - podkreślił Denis Popowicz.

Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego Moskwa chce w ten sposób wywołać ciągłe poczucie zagrożenia powietrznego. - Teraz rozpoczął się rok szkolny. Zamiast przebywać w szkołach, dzieci przebywają w schronach, w szczególności w metrze - mówił Popowicz. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać tłumy ludzi, w tym młodzież w wieku szkolnym, która chroni się na stacji metra w Kijowie.

Ponadto Rosjanie mogą mieć w tym także cel militarny. Ekspert wyjaśnił, że większość statków bezzałogowych, które są skierowane na Ukrainę, to atrapy dronów "Gerbera", maszyn dalekiego zasięgu produkowanych przez Moskwę. W ten sposób okupanci dokonują rozpoznania terenu, aby zaplanować cele kolejnych ataków.

- Tymi celami mogą być obiekty energetyczne. Zbliża się zima i Rosjanie przygotowują się do przejścia do nowego etapu terroru i ataków na obiekty energetyczne. Obawiam się, że to tylko prolog - zaznaczył Denis Popowicz.

Ukraina - Rosja. Moskwa atakuje nie tylko nocą, ale kiedy "na ulicach jest dużo ludzi"

O porannych atakach informował we wtorkowy poranek szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Rosjanie atakują Ukrainę Shahedami. Obrona przeciwlotnicza działa w Kijowie" - powiadomił po godz. 8 rano.

Jermak dodał, że "Rosja nie atakuje obecnie żadnych celów wojskowych, atakuje miasto w godzinach pracy, gdy na ulicach jest dużo ludzi". Mer Kijowa Witalij Kliczko zaznaczył natomiast, że rosyjskie drony zaobserwowano m.in. nad centrum miasta.

Również w nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili ataki na ukraińskie miasta. Jednym z celów była Biała Cerkiew w obwodzie kijowskim. Na miejscu wybuchło kilka pożarów, zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało poszkodowanych.

Okupanci uderzyli także w miasto Sumy i infrastrukturę portową w obwodzie odeskim.

