W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany nocny atak na ukraińskie miasta, uderzając m.in. w Kijów, Białą Cerkiew i Sumy.

Szczególnie poważne zniszczenia odnotowano w Białej Cerkwi, gdzie wybuchł pożar po uderzeniu rakiet, a także w Sumach, gdzie drony uderzyły w niezamieszkałe budynki. Jest ofiara śmiertelna oraz ranni.

Ukraina odpowiedziała nocnym atakiem na obwód rostowski w Rosji, uszkadzając budynki i zmuszając do ewakuacji setki mieszkańców, tam także odnotowano osoby ranne.

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta. Jednym z celów stała się stolica.

Okupanci ostrzelali miejscowość Biała Cerkiew w obwodzie kijowskim, gdzie zginęła co najmniej jedna osoba. Kilka innych osób zostało rannych.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, są poszkodowani

Sekretarz Rady Miasta Biała Cerkiew Wołodymyr Wowkotrub przekazał w mediach społecznościowych, że w wyniku rosyjskiego uderzenia na miejscu wybuchł pożar. Zwrócił także uwagę na unoszący się dym i zaapelował do mieszkańców o "zamknięcie okien i zachowanie spokoju".

Z kolei przewodniczący kijowskiej obwodowej administracji państwowej Mykoła Kałasznik doprecyzował, że ciało zmarłego mężczyzny odnaleziono podczas gaszenia pożaru w kompleksie garaży.

Siła uderzenia spowodowała, że w wielu budynkach wypadły szyby z okien, a w ogniu stanęły także budynki przemysłowe.

Ukraina uderzyła w Rostów nad Donem, zarządzono ewakuację

Rosjanie zaatakowali także miasto Sumy. Drony uderzyły w budynki niezamieszkałe, co następnie doprowadziło do pożarów. Pełniący obowiązki burmistrza miasta Sumy, sekretarz Rady Miasta Artem Kobzar nadmienił, że mieszkańcy słyszeli co najmniej dwie eksplozje.

W mieście również odnotowano osoby poszkodowane. Szef sumskiej miejskiej administracji wojskowej Siergiej Krywoszenienko dodał, że osoby te zwróciły się o pomoc ambulatoryjną. Wśród poszkodowanych jest dziecko.

Wojska rosyjskie uderzyły także w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. W miejscu eksplozji wybuchł pożar, ale został szybko ugaszony przez służby.

Nocne ataki przeprowadziła także Ukraina, która uderzyła w obwód rostowski Federacji Rosyjskiej. Pełniący obowiązku gubernatora obwodu Jurij Slusar przekazał w sieci, że drony uszkodziły górne piętra kilku budynków wielopiętrowych, gdzie pojawił się ogień.

Podczas działań służb w jednym z mieszkań znaleziono niewybuch drona, w związku z czym zarządzono ewakuację 320 mieszkańców bloku. Tymczasowe zakwaterowanie zorganizowano w pobliskiej szkole. Slusar nadmienił, że w ataku na Rostów nad Donem lekko poszkodowane zostały trzy osoby, w tym dziecko, które zgłosiły się do szpitala.

