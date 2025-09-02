Ukraina Rosja
Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta. Kijów nie pozostał dłużny

Oprac.: Joanna Mazur

Rosjanie zaatakowali nocą kilka ukraińskich miast, w tym Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Na miejscu wybuchły pożary, a z okien powypadały szyby. Ataku nie przeżyła jedna osoba, a kilka zostało poszkodowanych. Ukraina natomiast przeprowadziła atak na rosyjski Rostów nad Donem, gdzie z jednego z bloków ewakuowano 320 osób.

Rosjanie zaatakowali w Ukrainie. Jednym z celów stał się Kijów
Rosjanie zaatakowali w Ukrainie. Jednym z celów stał się KijówWołodymyr Wowkotrub/ Mykoła Kałasznikmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosja przeprowadziła zmasowany nocny atak na ukraińskie miasta, uderzając m.in. w Kijów, Białą Cerkiew i Sumy.
  • Szczególnie poważne zniszczenia odnotowano w Białej Cerkwi, gdzie wybuchł pożar po uderzeniu rakiet, a także w Sumach, gdzie drony uderzyły w niezamieszkałe budynki. Jest ofiara śmiertelna oraz ranni.
  • Ukraina odpowiedziała nocnym atakiem na obwód rostowski w Rosji, uszkadzając budynki i zmuszając do ewakuacji setki mieszkańców, tam także odnotowano osoby ranne.
W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta. Jednym z celów stała się stolica.

Okupanci ostrzelali miejscowość Biała Cerkiew w obwodzie kijowskim, gdzie zginęła co najmniej jedna osoba. Kilka innych osób zostało rannych.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, są poszkodowani

Sekretarz Rady Miasta Biała Cerkiew Wołodymyr Wowkotrub przekazał w mediach społecznościowych, że w wyniku rosyjskiego uderzenia na miejscu wybuchł pożar. Zwrócił także uwagę na unoszący się dym i zaapelował do mieszkańców o "zamknięcie okien i zachowanie spokoju".

Z kolei przewodniczący kijowskiej obwodowej administracji państwowej Mykoła Kałasznik doprecyzował, że ciało zmarłego mężczyzny odnaleziono podczas gaszenia pożaru w kompleksie garaży.

Siła uderzenia spowodowała, że w wielu budynkach wypadły szyby z okien, a w ogniu stanęły także budynki przemysłowe.

    Ukraina uderzyła w Rostów nad Donem, zarządzono ewakuację

    Rosjanie zaatakowali także miasto Sumy. Drony uderzyły w budynki niezamieszkałe, co następnie doprowadziło do pożarów. Pełniący obowiązki burmistrza miasta Sumy, sekretarz Rady Miasta Artem Kobzar nadmienił, że mieszkańcy słyszeli co najmniej dwie eksplozje.

    W mieście również odnotowano osoby poszkodowane. Szef sumskiej miejskiej administracji wojskowej Siergiej Krywoszenienko dodał, że osoby te zwróciły się o pomoc ambulatoryjną. Wśród poszkodowanych jest dziecko.

    Wojska rosyjskie uderzyły także w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. W miejscu eksplozji wybuchł pożar, ale został szybko ugaszony przez służby.

    Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

    Nocne ataki przeprowadziła także Ukraina, która uderzyła w obwód rostowski Federacji Rosyjskiej. Pełniący obowiązku gubernatora obwodu Jurij Slusar przekazał w sieci, że drony uszkodziły górne piętra kilku budynków wielopiętrowych, gdzie pojawił się ogień.

    Podczas działań służb w jednym z mieszkań znaleziono niewybuch drona, w związku z czym zarządzono ewakuację 320 mieszkańców bloku. Tymczasowe zakwaterowanie zorganizowano w pobliskiej szkole. Slusar nadmienił, że w ataku na Rostów nad Donem lekko poszkodowane zostały trzy osoby, w tym dziecko, które zgłosiły się do szpitala.

