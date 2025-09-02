Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta. Kijów nie pozostał dłużny
Rosjanie zaatakowali nocą kilka ukraińskich miast, w tym Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Na miejscu wybuchły pożary, a z okien powypadały szyby. Ataku nie przeżyła jedna osoba, a kilka zostało poszkodowanych. Ukraina natomiast przeprowadziła atak na rosyjski Rostów nad Donem, gdzie z jednego z bloków ewakuowano 320 osób.
W skrócie
- Rosja przeprowadziła zmasowany nocny atak na ukraińskie miasta, uderzając m.in. w Kijów, Białą Cerkiew i Sumy.
- Szczególnie poważne zniszczenia odnotowano w Białej Cerkwi, gdzie wybuchł pożar po uderzeniu rakiet, a także w Sumach, gdzie drony uderzyły w niezamieszkałe budynki. Jest ofiara śmiertelna oraz ranni.
- Ukraina odpowiedziała nocnym atakiem na obwód rostowski w Rosji, uszkadzając budynki i zmuszając do ewakuacji setki mieszkańców, tam także odnotowano osoby ranne.
W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta. Jednym z celów stała się stolica.
Okupanci ostrzelali miejscowość Biała Cerkiew w obwodzie kijowskim, gdzie zginęła co najmniej jedna osoba. Kilka innych osób zostało rannych.
Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali okolice Kijowa, są poszkodowani
Sekretarz Rady Miasta Biała Cerkiew Wołodymyr Wowkotrub przekazał w mediach społecznościowych, że w wyniku rosyjskiego uderzenia na miejscu wybuchł pożar. Zwrócił także uwagę na unoszący się dym i zaapelował do mieszkańców o "zamknięcie okien i zachowanie spokoju".
Z kolei przewodniczący kijowskiej obwodowej administracji państwowej Mykoła Kałasznik doprecyzował, że ciało zmarłego mężczyzny odnaleziono podczas gaszenia pożaru w kompleksie garaży.
Siła uderzenia spowodowała, że w wielu budynkach wypadły szyby z okien, a w ogniu stanęły także budynki przemysłowe.
Ukraina uderzyła w Rostów nad Donem, zarządzono ewakuację
Rosjanie zaatakowali także miasto Sumy. Drony uderzyły w budynki niezamieszkałe, co następnie doprowadziło do pożarów. Pełniący obowiązki burmistrza miasta Sumy, sekretarz Rady Miasta Artem Kobzar nadmienił, że mieszkańcy słyszeli co najmniej dwie eksplozje.
W mieście również odnotowano osoby poszkodowane. Szef sumskiej miejskiej administracji wojskowej Siergiej Krywoszenienko dodał, że osoby te zwróciły się o pomoc ambulatoryjną. Wśród poszkodowanych jest dziecko.
Wojska rosyjskie uderzyły także w infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. W miejscu eksplozji wybuchł pożar, ale został szybko ugaszony przez służby.
Nocne ataki przeprowadziła także Ukraina, która uderzyła w obwód rostowski Federacji Rosyjskiej. Pełniący obowiązku gubernatora obwodu Jurij Slusar przekazał w sieci, że drony uszkodziły górne piętra kilku budynków wielopiętrowych, gdzie pojawił się ogień.
Podczas działań służb w jednym z mieszkań znaleziono niewybuch drona, w związku z czym zarządzono ewakuację 320 mieszkańców bloku. Tymczasowe zakwaterowanie zorganizowano w pobliskiej szkole. Slusar nadmienił, że w ataku na Rostów nad Donem lekko poszkodowane zostały trzy osoby, w tym dziecko, które zgłosiły się do szpitala.