W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zgodzili się na 16. pakiet sankcji na Rosję , który obejmuje zakaz importu aluminium i sprzedaży konsoli do gier.

Ponadto nowe sankcje uwzględniają listę właścicieli i operatorów 74 statków tzw. floty cieni, których Moskwa używa do omijania unijnych ograniczeń.

Kaja Kallas przekazała, że unijny liderzy zgadzają się co do konieczności wdrożenia następnego - 17. pakietu. 6 marca politycy UE spotkają się na nadzwyczajnym szczycie, by omówić dodatkowe wsparcie dla Ukrainy, europejskie gwarancje bezpieczeństwa oraz sposób finansowania europejskich inicjatyw obronnych.