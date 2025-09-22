Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Wiadomo, ilu Ukraińców chce wyjechać ze swojego kraju. Najnowszy sondaż

Jakub Krzywiecki

Oprac.: Jakub Krzywiecki

Na stałe z Ukrainy chciałoby wyjechać 11 proc. obywateli tego kraju. Odsetek rośnie, jeśli spojrzeć na dane dotyczące grupy wiekowej 18-25 lat. Sondaż przygotował ośrodek badawczy Rating Group.

Nowy sondaż wskazuje, że zdecydowana większość Ukraińców nie chce opuszczać kraju
Nowy sondaż wskazuje, że zdecydowana większość Ukraińców nie chce opuszczać krajuTETIANA DZHAFAROVAAFP

W skrócie

  • 11 proc. obywateli Ukrainy rozważa stały wyjazd z kraju, a w grupie wiekowej 18-25 lat odsetek ten wynosi 19 proc.
  • Najwięcej chętnych do wyjazdu mieszka w zachodniej części Ukrainy (13 proc.), najmniej wśród osób o niskich dochodach (7 proc.) i powyżej 51. roku życia (5 proc.).
  • Badanie wykazało, że posiadanie krewnych za granicą nie ma istotnego wpływu na decyzję o emigracji.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pytanie o wyjazd z Ukrainy pojawiło się w większym badaniu socjologicznym "Problemy spójności społecznej w Ukrainie". Niezależny ośrodek Rating Group przeprowadził je w dniach 20-22 lipca. Sondaż cytuje między innymi agencja Interfax-Ukraina.

Biorąc pod uwagę całość społeczeństwa, badanie wskazuje na zmianę w perspektywie przed i po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W 2020 roku z kraju chciało wyjechać 27 proc. Ukraińców, w 2022 roku odsetek spadł do 9 proc.

Ukraina. Niemal co piąty młody chce wyjechać z kraju

Rating Group wskazuje, że obecnie najwięcej respondentów, którzy chcą wyjechać z Ukrainy, mieszka w zachodniej części kraju. Tam odsetek sięga 13 proc.

Na wschodzie kraju spada do 8 proc. Najczęściej za granicę chcą wyjechać osoby w grupie najuboższych - 20 proc., najrzadziej w grupie niskich dochodów - 7 proc.

Zobacz również:

Ukraińskie władze ostrzegają przed nową, większą skalą ataków zagrażających terytorium całego kraju
Ukraina - Rosja

Rosja coraz bliżej celu. Ukraina ostrzega przed nową skalą ataków

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    W grupie wiekowej 18-25 lat wyjechać z kraju chce niemal co piąta osoba (19 proc.). Natomiast w kategorii osób powyżej 51. roku życia opuścić Ukrainę chciałoby 5 proc.

    Krewni za granicą a decyzja o wyjeździe z Ukrainy

    W badaniu nie ma większej różnicy w odniesieniu do tych, którzy posiadają krewnych za granicą. Wyjechać z kraju chce 14 proc. Ukraińców, którzy posiadają takie relacje rodzinne, w porównaniu z 10 proc. spośród tych, którzy krewnych za granicą nie posiadają.

    Badanie Rating Group przeprowadzono na grupie tysiąca dorosłych respondentów, w regionach kontrolowanych przez ukraiński rząd, w których w momencie badania dostępna była ukraińska łączność mobilna.

    Zobacz również:

    Najnowsze dane pokazują, że relacje polsko-ukraińskie przeżywają najpoważniejszy wstrząs od momentu inwazji Rosji na Ukrainę. Na zdjęciu prezydenci Polski i Ukrainy Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Zdjęcie ilustracyjne
    Ukraina - Rosja

    Polsko-ukraińska przyjaźń się sypie. Wyniki nowego badania są jednoznaczne

    Łukasz Rogojsz
    Łukasz Rogojsz
    Spór między Morawieckim i Ziobro. Polsat News proponuje debatę. Bocheński w ''Graffiti'': Z pewnością byłaby to ciekawa dyskusjaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze