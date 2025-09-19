W skrócie Rosja nasila naloty na Ukrainę po rozmowie Putina z Trumpem, stosując pociski manewrujące, balistyczne i drony kamikadze.

Rustem Umerow ostrzega, że liczba ataków może wkrótce osiągnąć tysiąc dziennie, a Ukraina pilnie potrzebuje wsparcia w obronie przeciwlotniczej.

Negocjacje między Rosją a Ukrainą dotyczą obecnie jedynie kwestii humanitarnych, a według Umerowa postawa Donalda Trumpa jest kluczowa do zakończenia wojny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Rosja łączy ataki z użyciem pocisków manewrujących i balistycznych oraz dronów kamikadze - podkreślił w wywiadzie były minister obrony Ukrainy. Umerow dodał również, że Ukraina jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej za finansowanie dostaw uzbrojenia, ale szybko dodał, że Kijów potrzebuje jeszcze więcej środków obrony przeciwlotniczej.

9 lipca Moskwa zaatakowała Ukrainę, wykorzystując do tego 741 dronów i pocisków. Mniej więcej dwa tygodnie później Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy oświadczył, że planem Rosjan jest wystrzeliwanie nawet tysiąca bezzałogowców w czasie jednego ataku. Według Umerowa Moskwa jest coraz bliżej osiągnięcia tego celu.

Ataki na Ukrainę. Umerow: Spodziewamy się tysiąca dziennie

- Z pewnością potrzebujemy szerszej obrony powietrznej, potrzebujemy finansowania dronów przechwytujących. Rosja stara się zwiększyć liczbę ataków do tysiąca dziennie. Myślę, że zrobią to do końca roku. To wskazuje, że Rosja nie ma zamiaru zakończyć tę wojnę - zaznaczył Rustem Umerow.

"Financial Times" również ostrzega, że Ukraina wkrótce może napotkać problemy z obroną przeciwlotniczą, w obliczu kurczących się zapasów amunicji. Redakcja wskazuje, że jedną z przyczyn są nierównomierne dostawy uzbrojenia z USA.

Wojna w Ukrainie. Zawieszone negocjacje. "Tylko aspekt humanitarny"

Dziennikarka CNN dopytywała również czy obecnie trwają jakiekolwiek negocjacje z Rosją. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy odparł, że strony omawiają teraz wyłącznie humanitarny aspekt i możliwość uwolnienia jeńców wojennych.

Jednocześnie Umerow wyraził przekonanie, że w jego ocenie Donald Trump jest jedyną osobą, która może zakończyć wojnę. Dodał jednak, że Władimir Putin "zwodzi" prezydenta USA.

Źródło: CNN, "Financial Times"

Marcin Przydacz w "Graffiti": Sprawa domu w Wyrykach to duży błąd komunikacyjny Polsat News Polsat News