Węgry idą Rosji na rękę. Zełenski szuka pomocy, wskazał "lidera Europy"

Wołodymyr Zełenski wskazał Niemcy jako ten kraj, który nakłoni Węgry do zmiany zdania w kwestii nowych sankcji na Rosję. - Zwracamy się do Niemiec jako silnego lidera Europy w sprawie dialogu z Węgrami - zadeklarował podczas spotkania z szefem niemieckiego MSZ. Budapeszt i Bratysława zablokowały 18. pakiet sankcji na Kreml z powodu zapisu o zakazie importu rosyjskiej ropy i gazu do Unii Europejskiej.