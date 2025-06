Proces negocjacji akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej napotyka na weta Węgier, choć reforma i postęp Ukrainy są uznawane za kluczowe przez pozostałych członków UE.

Po sześciu miesiącach polskiej prezydencji przewodnictwo w Radzie UE od Polski przejmie we wtorek Dania.

Jak zaznaczył rzecznik, "czas jest napięty i trzeba się napracować, by uchronić projekt pokoju , rozwoju gospodarczego, dobrobytu i dobrego życia", jakim jest Unia Europejska i do jakiego wciąż chce dołączyć mnóstwo ludzi.

Przyznał jednak, że " pewien niedosyt może pozostawać w związku z rozszerzeniem". - Zrobiliśmy wszystko co się dało - dowodził. W ocenie Adama Szłapki Polska wraz z Komisją Europejską zakończyła wszystkie kwestie merytoryczne, doprowadzając ten proces do "takiego momentu, że wystarczą tylko decyzje polityczne ".

- Jest to dziwne , ponieważ jeżeli przedstawiciele rządu węgierskiego pojadą sobie na Zakarpacie odwiedzić mniejszość węgierską na Ukrainie i zapytają przedstawicieli mniejszości węgierskiej, czy wolą być w UE, czy poza nią, to odpowiedź jest jednoznaczna - każdy przedstawiciel mniejszości węgierskiej woli być w Unii - podkreślił Szłapka.

Jak dodał, "taką decyzję podjął rząd węgierski". - My z Komisją doprowadziliśmy tę sprawę tak daleko, jak się dało i tu jest pewien niedosyt. Ale myślę, że prezydencja duńska musi nad tym pracować - kontynuował.

Ukraina chce akcesji do Unii Europejskiej. "Nie potrzebujemy Węgier"

Budapeszt zawetował otwarcie tzw. pierwszego klastra w negocjacjach dotyczących przystąpienia Ukrainy do UE . Takich klastrów łącznie jest sześć, otwarcie każdego z nich wymaga jednomyślnej zgody krajów członkowskich po pozytywnej ocenie KE. Klaster, który dotyczy m.in. rządów prawa, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

Według KE Ukraina może przystąpić do negocjowania kwestii ujętych w ramach pierwszego klastra, natomiast zdaniem komisarz ds. rozszerzenia Marty Kos, do końca roku może być gotowa do otwarcia wszystkich sześciu.