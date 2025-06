- Polityka Viktora jest niestety antyukraińska . I antyeuropejska .(...) Zalewa społeczeństwo fałszywymi informacjami, co radykalizuje ludzi - uważa ukraiński prezydent.

- Budapeszt próbował ingerować w wewnętrzne sprawy Ukrainy na dziesiątki różnych sposobów.(...) Większość spraw załatwiliśmy po cichu, między sobą. Dlaczego upubliczniliśmy obecną sprawę? Mamy dodatkowe zdjęcia i filmy z różnych spotkań organizowanych przez węgierską Wojskową Służbę Bezpieczeństwa Narodowego (KNBSZ) na terytorium Węgier, które również opublikujemy, jeśli będzie to konieczne - skomentował Zełenski.

Jak wyjaśnił, obejmuje to "sposób, w jaki KNBSZ płaciła swojemu agentowi".

Zełenski przyznał, że węgierscy szpiedzy interesowali się miejscem rozmieszczenia rakiet przeciwlotniczych S-300 i tym, co mieszkańcy Zakarpacia sądzą o ewentualnym rozmieszczeniu w regionie węgierskich sił pokojowych.

W ostatnich tygodniach na Węgrzech trwa referendum, w którym poproszono obywateli o wypowiedzenie się na temat ewentualnego wstąpienia Ukrainy do UE. Od początku głosowania politycy rządowej koalicji publikują oświadczenia, w których przekonują, że wejście Ukrainy do UE będzie oznaczać zatrzymanie unijnego wsparcia, katastrofę gospodarki, szczególnie rolnictwa Węgier oraz doprowadzi do wzrostu przestępczości.