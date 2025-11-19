W skrócie USA przekazały Ukrainie propozycje dotyczące możliwych warunków zakończenia wojny z Rosją.

Władze Stanów Zjednoczonych rozmawiały o tych propozycjach również z Rosją i zintensyfikowały działania na rzecz wznowienia negocjacji pokojowych.

Rosja stawia warunki uwzględniające m.in. wycofanie wojsk ukraińskich z okupowanych terenów oraz neutralność Ukrainy, co Kijów odrzuca.

Na słowa przedstawiciela władz Ukrainy powołał się Reuters. Agencja podkreśliła, że według informacji przekazanych stronie ukraińskiej przez Stany Zjednoczone USA omówiły już swój zestaw propozycji z Rosją.

W ostatnim czasie USA zintensyfikowały wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją - przypomniał Reuters. Zaznaczył zarazem, że strona rosyjska nie wykazuje oznak zmiany stanowiska.

Reuters i portal Politico podały, że dwaj wysocy rangą amerykańscy wojskowi - sekretarz ds. armii Dan Driscoll i szef sztabu, generał Randy George - udali się do Ukrainy z niezapowiedzianą wizytą.

W jej trakcie mają rozmawiać m.in. z ukraińskimi dowódcami wojskowymi, parlamentarzystami, a także prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do wizyty doszło w czasie, gdy Rosja zintensyfikowała ataki rakietowo-dronowe na Ukrainę, a zachodni sojusznicy starają się znaleźć nowe sposoby na dalsze wsparcie militarne Kijowa.

Wojna w Ukrainie. USA przedstawiło propozycje ws. zakończenia konfliktu

Także na środę zaplanowane jest spotkanie Zełenskiego z prezydentem Turcji Recepem Tayipem Erdoganem w Stambule. Według zapowiedzi ukraińskiego przywódcy celem rozmów jest "ożywienie negocjacji".

- Zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby przybliżyć zakończenie wojny, to najważniejszy priorytet Ukrainy - oświadczył Zełenski we wtorek.

Rosja domaga się m.in. całkowitego wycofania ukraińskich wojsk z obwodów chersońskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego w ciągu 30 dni od ogłoszenia rozejmu, a także neutralności Ukrainy, ograniczenia liczebności ukraińskiej armii oraz rozpisania wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Władze w Kijowie odrzucają te żądania i domagają się wycofania rosyjskich wojsk z ukraińskiego terytorium. Ostatnia runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji odbyła się 23 lipca w Stambule.

