Negocjacje amerykańsko-rosyjskie i 28-punktowy plan mają być efektem m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołał się Axios, ocenił tę inicjatywę pozytywnie. Nie ma, jak dotąd, informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.

Plan ma obejmować cztery główne zagadnienia:

pokój na Ukrainie,

gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa,

bezpieczeństwo w Europie , oraz

przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą.

Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Media: USA i Rosja negocjują plan pokojowy

Kwestia zakończenia wojny z Rosją będzie jednym z tematów, które mają zostać omówione podczas planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Turcji. Według zapowiedzi powinno tam dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve'em Witkoffem. Celem rozmów będzie wznowienie wymiany jeńców z Rosją.

W środę w godzinach porannych agencja Reutera przekazała też - za portalem Politico - doniesienia o wizycie dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu w Kijowie. Przedstawiciele USA mają się tam spotkać z władzami Ukrainy, a także m.in. z dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami.

Zadaniem sekretarza ds. armii Dana Driscolla i szefa sztabu, generała Randy'ego George'a, jest doprowadzenie do wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją - przekazał portal.

Po spotkaniach w Kijowie Driscoll ma rozmawiać również z rosyjskimi urzędnikami - dodała agencja, powołując się na informacje uzyskane przez dziennik "Wall Street Journal".

