Tajne rozmowy między USA a Rosją. Media: Opracowano 28-punktowy plan
Administracja Donalda Trumpa prowadzi tajne rozmowy z Rosją o planie zakończenia wojny na Ukrainie. Według ustaleń portalu Axios przygotowano w tej sprawie projekt dokumentu zawierający 28 punktów.
Negocjacje amerykańsko-rosyjskie i 28-punktowy plan mają być efektem m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołał się Axios, ocenił tę inicjatywę pozytywnie. Nie ma, jak dotąd, informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.
Plan ma obejmować cztery główne zagadnienia:
Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy.
Wojna w Ukrainie. Media: USA i Rosja negocjują plan pokojowy
Kwestia zakończenia wojny z Rosją będzie jednym z tematów, które mają zostać omówione podczas planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Turcji. Według zapowiedzi powinno tam dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve'em Witkoffem. Celem rozmów będzie wznowienie wymiany jeńców z Rosją.
W środę w godzinach porannych agencja Reutera przekazała też - za portalem Politico - doniesienia o wizycie dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu w Kijowie. Przedstawiciele USA mają się tam spotkać z władzami Ukrainy, a także m.in. z dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami.
Zadaniem sekretarza ds. armii Dana Driscolla i szefa sztabu, generała Randy'ego George'a, jest doprowadzenie do wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją - przekazał portal.
Po spotkaniach w Kijowie Driscoll ma rozmawiać również z rosyjskimi urzędnikami - dodała agencja, powołując się na informacje uzyskane przez dziennik "Wall Street Journal".