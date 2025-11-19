Wojna w Ukrainie
Tajne rozmowy między USA a Rosją. Media: Opracowano 28-punktowy plan

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Administracja Donalda Trumpa prowadzi tajne rozmowy z Rosją o planie zakończenia wojny na Ukrainie. Według ustaleń portalu Axios przygotowano w tej sprawie projekt dokumentu zawierający 28 punktów.

Portal Axios donosi o tajnych rozmowach między USA a Rosją dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie
SERGEY BOBYLEVAFP

Negocjacje amerykańsko-rosyjskie i 28-punktowy plan mają być efektem m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołał się Axios, ocenił tę inicjatywę pozytywnie. Nie ma, jak dotąd, informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.

Plan ma obejmować cztery główne zagadnienia:

  • pokój na Ukrainie,
  • gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa,
  • bezpieczeństwo w Europie, oraz
  • przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą.

Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy.

    Wojna w Ukrainie. Media: USA i Rosja negocjują plan pokojowy

    Kwestia zakończenia wojny z Rosją będzie jednym z tematów, które mają zostać omówione podczas planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Turcji. Według zapowiedzi powinno tam dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve'em Witkoffem. Celem rozmów będzie wznowienie wymiany jeńców z Rosją.

    W środę w godzinach porannych agencja Reutera przekazała też - za portalem Politico - doniesienia o wizycie dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu w Kijowie. Przedstawiciele USA mają się tam spotkać z władzami Ukrainy, a także m.in. z dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami.

    Zadaniem sekretarza ds. armii Dana Driscolla i szefa sztabu, generała Randy'ego George'a, jest doprowadzenie do wznowienia negocjacji pokojowych między Ukrainą i Rosją - przekazał portal.

    Po spotkaniach w Kijowie Driscoll ma rozmawiać również z rosyjskimi urzędnikami - dodała agencja, powołując się na informacje uzyskane przez dziennik "Wall Street Journal".

