Wojna w Ukrainie. Von der Leyen jedzie do Kijowa, Macron i Starmer odwiedzą USA

Nie są to jedyne plany unijnych państw względem Ukrainy w najbliższym czasie. W poniedziałek - w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę - przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz inni przedstawiciele unijnych instytucji udali się do Kijowa. "W trzecią rocznicę brutalnej inwazji Rosji Europa jest w Kijowie. Jesteśmy dziś w Kijowie, ponieważ Ukraina jest Europą. W tej walce o przetrwanie stawką jest nie tylko los Ukrainy. To przeznaczenie Europy" - przekazała von der Leyen na platformie X.