O starcie nowego projektu "Kontrakt 18-24" poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Ukrainy . Jak czytamy w opisie, inicjatywa jest całkowicie dobrowolna i skierowana jest do - jak wskazuje nazwa - Ukraińców w wieku od 18 do 24 lat, którzy "są gotowi wstąpić do armii na rok ".

Wojna w Ukrainie. Nowy ruch armii, chcą zachęcić do służby

W oświadczeniu wybrzmiewa, że jest to akcja skierowana do ochotników. "Podpisanie kontraktu to świadoma decyzja każdego, kto chce przyczynić się do obrony kraju i uzyskać realne możliwości rozwoju osobistego" - czytamy. "To nie przymus, nie mobilizacja ani obowiązek" - podkreślono.