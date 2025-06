Jednocześnie Rosja dokonała kolejnego ataku dronowego na Odessę, powodując śmierć co najmniej dwóch osób.

Szef MSZ Słowacji Juraj Blanar zaproponował powrót do dialogu z Rosją i zasugerował konieczność wybaczenia jej.

W rozmowie z STVR Blanar przekonywał, jak ważna jest dyplomacja i stosowanie się do prawa międzynarodowego. Stwierdził, że konfliktu ukraińsko-rosyjskiego nie da się rozwiązać na polu bitwy .

Słowacki minister spraw zagranicznych zaproponował też, by wybaczyć Rosji. - Powróćmy do szanowania prawa międzynarodowego i szukajmy sposobów komunikowania się z Federacją Rosyjską. Może nawet wybaczmy wszystko, co się stało - mówił.