W skrócie Trwają przygotowania do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem, a potencjalne lokalizacje to Węgry lub Szwajcaria.

Głównym tematem rozmów są negocjacje pokojowe dotyczące Ukrainy, w tym kwestie podziału terytorialnego i gwarancji bezpieczeństwa.

W negocjacjach uczestniczą również światowi przywódcy, a decyzja dotycząca gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ma zapaść w najbliższych dniach.

Kolejnym krokiem w negocjacjach pokojowych ma być rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putienem. Po poniedziałkowym szczycie w Waszyngtonie Donald Trump poinformował, że rozpoczęły się przygotowania do szczytu.

Następnie spotkać mają się trzy strony: Trump, Putin i Zełenski. Jak wskazuje Reuters, powołując się na swoje źródła, taką kolejność rozmów zaproponował prezydent Rosji.

Spotkanie Putin-Zełenski. Doniesienia o dwóch lokalizacjach

Agencja powołuje się również na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiej administracji, według którego pierwsze ze spotkań mogłoby odbyć się na Węgrzech. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że do spotkania dojdzie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron zasugerował w wywiadzie dla telewizji TF1, że Zełenski i Putin mogliby spotkać się w szwajcarskiej Genewie.

Jednym z kluczowych elementów rozmów pokojowych pozostaje kwestia ewentualnego podziału terytorialnego Ukrainy. Zełenski oświadczył, że negocjacje w tym zakresie to "sprawa między nim a Putinem".

Negocjacje ws. Ukrainy. Na stole gwarancje bezpieczeństwa

Pierwszym etapem negocjacji pokojowych była rozmowa Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce w piątek. Później, w Waszyngtonie, prezydent USA rozmawiał na ten temat nie tylko z Zełenskim, ale również z przywódcami europejskimi.

W Białym Domu byli obecni prezydenci Francji i Finlandii, premierzy Włoch i Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej oraz sekretarz generalny NATO.

Brytyjski premier Keir Starmer przekazał, że negocjacje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będą kontynuowane we wtorek. Wcześniej Zełenski powiedział reporterom, że powinny być sfinalizowane w ciągu 10 dni, a jeden z elementów gwarancji dotyczy zakupu amerykańskiej broni o wartości 90 miliardów dolarów.

