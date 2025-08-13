Trump przedstawia dwa scenariusze. Ostrzega Putina
Jeśli spotkanie z Putinem przebiegnie pomyślnie, możliwe jest krótkie spotkanie Putina z Zełenskim - ogłosił prezydent USA Donald Trump po telekonferencji z europejskimi liderami. Dodał jednak, że nie jest pewne, czy do takiej rozmowy faktycznie dojdzie. Jednocześnie prezydent USA ostrzegł Putina, że jeśli nie zakończy wojny, spotkają go "srogie konsekwencje".
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, między prezydentami Rosji i Ukrainy, wkrótce potem.
- Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy - powiedział Trump podczas ogłaszania nagród KennedyCenter.
Co po spotkaniu Trump - Putin? Amerykański przywódca zapowiada kolejną rozmowę
- Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi - dodał.
Pytany o to, czy Rosję spotkają konsekwencje, jeśli po piątku nie wstrzyma swojej wojny, Trump odpowiedział twierdząco. - Będą bardzo srogie konsekwencje - powiedział.
Jednocześnie przyznał, że nie jest w stanie zagwarantować, iż przekona Putina do zaprzestania ataków na cywilów.
Spotkanie Putina, Zełenskiego i Trumpa. Kluczowe negocjacje mogą odbyć się w Europie
W środę prezydent USA uczestniczył w wideokonferencji z europejskimi przywódcami. Według ustaleń agencji Reuters środowa rozmowa dotyczyła m.in. możliwych miejsc spotkania między Zełenskim, Trumpem a Putinem po szczycie na Alasce.
Wcześniej tuż po spotkaniu o takiej możliwości mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. - Trump będzie także zabiegał o spotkanie trójstronne zarówno z Putinem, jak i Zełenskim, które mogłoby odbyć się w Europie - poinformował.
Źródło: Reuters