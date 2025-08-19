Po spotkaniu z Donaldem Trumpem i liderami z Europy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że kwestia zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie wypracowana w ciągu najbliższych 10 dni. Gwarancje te obejmą pakiet broni z USA o wartości 90 miliardów dolarów.

- Gwarancje bezpieczeństwa zostaną prawdopodobnie określone przez naszych partnerów i będzie pojawiać się coraz więcej szczegółów. Wszystko to zostanie w jakiś sposób sformalizowane na papierze w ciągu najbliższego tygodnia do 10 dni - przekazał.

Wcześniej, w trakcie spotkania w Gabinecie Owalnym, Trump powiedział Zełenskiemu, że USA pomogą zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy w każdym porozumieniu mającym na celu zakończenie wojny, choć zakres tej pomocy nie jest jeszcze znany.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gigantyczny pakiet broni z USA

- Jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy, będzie dużo pomocy - zapewnił w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump, dodając, że zaangażowane w nią będą kraje europejskie z tzw. koalicji chętnych. - Są pierwszą linią obrony, ponieważ tam są, ale pomożemy im - nadmienił.

Zełenski z kolei ocenił, że obietnica ta to "znaczący krok naprzód".

Jeszcze przed rozmowami w Białym Domu brytyjski "Financial Times" podawał, powołując się na własne źródła, że prezydent Zełenski przywiózł ze sobą do Waszyngtonu dokument opisujący ukraińską wizję porozumienia pokojowego.

Aby zainteresować planem Donalda Trumpa, Ukraina zaproponowała, że po osiągnięciu tegoż porozumienia, europejscy partnerzy kupią broń dla Sił Zbrojnych Ukrainy od amerykańskich producentów za kwotę prawie 100 mld dol. W skład pakietu miałoby wchodzić m.in. co najmniej 10 systemów Patriot.

