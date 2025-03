Jak przekazał, żołnierze zostali ustawieni w szeregu , a po chwili na niebie pojawił się dron, krótko później doszło do czterech eksplozji.

Do ataku na poligon w obwodzie dniepropietrowskim doszło w sobotę 1 marca. Według rosyjskiego resortu obrony ostrzał został przeprowadzony przy pomocy rakiety Iskander. "W wyniku uderzenia zginęło do 150 Ukraińców, w tym do 30 zagranicznych instruktorów" - podano w komunikacie.