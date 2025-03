Informacje o ataku, do którego doszło w sobotę 1 marca potwierdziły Wojska Lądowe Ukrainy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do zdarzenia odniósł się dowódca ukraińskich sił lądowych Mychajło Drapata . "Tragedia na poligonie to straszna konsekwencja ataku wroga. Wojna wymaga szybkich rozwiązań, odpowiedzialności i nowych standardów bezpieczeństwa, w przeciwnym razie tracimy więcej niż mamy" - napisał.

Dowódca podkreślił, że przygląda się prowadzonemu w sprawie śledztwu, a także, że zlecił niezależną kontrolę kontrwywiadu wojskowego. "By dowiedzieć się, co się działo sekunda po sekundzie. Bo mnie też to boli. W środku zżera mnie gniew" - dodał.