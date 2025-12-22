Wkroczyli na rosyjski statek, teraz zwrot akcji. Służby milczą

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Szwedzkie służby po akcji przeszukania rosyjskiego statku Adler u swoich wybrzeży zdecydowały się zezwolić mu na dalszy rejs. Ten już ruszył. Adler znajduje się na listach sankcyjnych USA i UE. W przeszłości miał przewozić m.in. broń dla rosyjskich najemników. Celnicy wciąż odmawiają wyjawienia, co znaleźli na pokładzie frachtowca. Niewiadomych jest więcej.

Duży statek handlowy płynący po lewej stronie obrazu i nowoczesny okręt straży przybrzeżnej znajdujący się po prawej stronie, obie jednostki na tle spokojnej wody i pobliskiego wybrzeża.
Rosyjski statek wypuszczony przez Szwedów po przeszukaniuJOHAN NILSSONAFP

W skrócie

  • Rosyjski frachtowiec Adler został zatrzymany przez szwedzką straż przybrzeżną po zgłoszeniu awarii silnika i wysłaniu sygnału SOS w cieśninie Sund.
  • Na pokładzie statku przeprowadzono przeszukanie, lecz szwedzka prokuratura nie znalazła podstaw do wszczęcia śledztwa o naruszenie sankcji, pozwalając jednostce na dalszy rejs.
  • Adler wzbudza podejrzenia, ponieważ należy do firmy objętej sankcjami, a wcześniej był powiązany z transportem broni i amunicji dla Rosji, Chin i Afryki.
Podejrzany rosyjski statek pojawił się w rejonie cieśniny Sund u wybrzeży Szwecji w weekend, załoga nadała sygnał SOS i zgłosiła awarię silnika. Rozwój sytuacji śledziła szwedzka straż przybrzeżna.

W niedzielę szwedzkie służby ruszyły do akcji - weszły na pokład jednostki Adler i przeprowadziły przeszukanie. Operację nadzorowała tamtejsza prokuratura i służby specjalne SAPO.

Tajemnicze przeszukanie na Bałtyku. Szwedzi milczą po akcji

Rzecznik służb celnych Martin Hoglund w rozmowie z Reutersem odmówił ujawnienia, co znaleziono na pokładzie jednostki.

    W poniedziałek pojawiły się nowe informacje - szwedzcy celnicy zezwolili na dalszy rejs jednostki.

    - Prokurator zdecydował, żeby nie wszczynać dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia sankcji - powiedział Reutersowi rzecznik Hoglund. - W związku z tym statek dostał zgodę na dalszą podróż - dodał.

    Służba celna wciąż nie poinformowała, jaki ładunek transportuje frachtowiec.

    Rosyjski statek Adler wypuszczony. Zwrot po akcji

    Agencja Reutera potwierdza, że dane z systemów monitoringu wskazują, że jednostka znów się przemieszcza. Jednostka wypłynęła z portu Bronka pod Petersburgiem. Teraz płynie w kierunku północnym. Nie jest jednak jasne, do jakiego portu docelowego płynie Adler.

    Wokół jednostki namnożyło się wiele pytań i wątpliwości. Według gazety "Sydsvenskan" oficjalnie Adler to zwykły statek towarowy, należy jednak do firmy M Leasing LLC, która znajduje się na listach sankcyjnych w USA i UE. 

    Ukraiński wywiad podaje na swojej stronie internetowej, że w 2018 roku Adler przewoził rakiety do Chin, a inne statki tego armatora transportowały z Korei Północnej do Rosji amunicję, która miała zostać użyta w wojnie przeciwko Ukrainie.

    Portugalskie media, na które powołuje się "Sydsvenskan", podały we wrześniu, że Adler został odholowany przez portugalskie władze do Algierii, gdyż z powodu sankcji statkowi odmówiono wpłynięcia do portu w Portugalii. Podejrzewano wówczas, że statek przewozi broń dla rosyjskich najemników w Afryce.

    Źródło: Reuters

