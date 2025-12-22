W skrócie Rosyjski frachtowiec Adler został zatrzymany przez szwedzką straż przybrzeżną po zgłoszeniu awarii silnika i wysłaniu sygnału SOS w cieśninie Sund.

Na pokładzie statku przeprowadzono przeszukanie, lecz szwedzka prokuratura nie znalazła podstaw do wszczęcia śledztwa o naruszenie sankcji, pozwalając jednostce na dalszy rejs.

Adler wzbudza podejrzenia, ponieważ należy do firmy objętej sankcjami, a wcześniej był powiązany z transportem broni i amunicji dla Rosji, Chin i Afryki.

Podejrzany rosyjski statek pojawił się w rejonie cieśniny Sund u wybrzeży Szwecji w weekend, załoga nadała sygnał SOS i zgłosiła awarię silnika. Rozwój sytuacji śledziła szwedzka straż przybrzeżna.

W niedzielę szwedzkie służby ruszyły do akcji - weszły na pokład jednostki Adler i przeprowadziły przeszukanie. Operację nadzorowała tamtejsza prokuratura i służby specjalne SAPO.

Tajemnicze przeszukanie na Bałtyku. Szwedzi milczą po akcji

Rzecznik służb celnych Martin Hoglund w rozmowie z Reutersem odmówił ujawnienia, co znaleziono na pokładzie jednostki.

W poniedziałek pojawiły się nowe informacje - szwedzcy celnicy zezwolili na dalszy rejs jednostki.

- Prokurator zdecydował, żeby nie wszczynać dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia sankcji - powiedział Reutersowi rzecznik Hoglund. - W związku z tym statek dostał zgodę na dalszą podróż - dodał.

Służba celna wciąż nie poinformowała, jaki ładunek transportuje frachtowiec.

Rosyjski statek Adler wypuszczony. Zwrot po akcji

Agencja Reutera potwierdza, że dane z systemów monitoringu wskazują, że jednostka znów się przemieszcza. Jednostka wypłynęła z portu Bronka pod Petersburgiem. Teraz płynie w kierunku północnym. Nie jest jednak jasne, do jakiego portu docelowego płynie Adler.

Wokół jednostki namnożyło się wiele pytań i wątpliwości. Według gazety "Sydsvenskan" oficjalnie Adler to zwykły statek towarowy, należy jednak do firmy M Leasing LLC, która znajduje się na listach sankcyjnych w USA i UE.

Ukraiński wywiad podaje na swojej stronie internetowej, że w 2018 roku Adler przewoził rakiety do Chin, a inne statki tego armatora transportowały z Korei Północnej do Rosji amunicję, która miała zostać użyta w wojnie przeciwko Ukrainie.

Portugalskie media, na które powołuje się "Sydsvenskan", podały we wrześniu, że Adler został odholowany przez portugalskie władze do Algierii, gdyż z powodu sankcji statkowi odmówiono wpłynięcia do portu w Portugalii. Podejrzewano wówczas, że statek przewozi broń dla rosyjskich najemników w Afryce.

Źródło: Reuters

